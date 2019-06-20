كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرس الثوري الإيراني يعلن تفاصيل إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تجسس أمريكية فوق محافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" بيان للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس جاء فيه: "طائرة التجسس الأمريكية هي من طراز غلوبال هاوك، وكانت قد انتهكت الأجواء الإيرانية فجر اليوم الخميس فوق هرمزغان".

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وتابع البيان بأن قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني أسقطت الطائرة في منطقة "كوه مبارك " التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي غرب البلاد.

وأشار البيان: "الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها تحمل 900 كيلو غرام من الأجهزة التجسسية، وصنع غلافها من الألومنيوم، وتستطيع التحليق على ارتفاع 65 ألف قدم ويتحكم بها في غرفة الإدارة أربعة أشخاص".