كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الإنتربول الصيني السابق مينج هونجوي يعترف بقبول رشاوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الإعلام الصينية، أن الرئيس السابق للإنتربول مينج هونجوي قد اعترف بقبول رشاوى بأكثر من مليوني دولار. وسيتم الإعلان عن الحكم في محاكمته في "تاريخ لاحق".

وكما أوردت شبكة "دويتشه فيله"، فإنه في جلسة استماع عقدت في شمال الصين، اليوم الخميس، اعترف الرئيس السابق للإنتربول، مينج هونجوي، بالحصول على 14.5 مليون يوان (2.1 مليون دولار، 1.86 مليون يورو) في شكل رشاوى.

وقال متحدث باسم محكمة الشعب المتوسطة الأولى في تيانجين، إن مينج هونجوي "أظهر ندمه".