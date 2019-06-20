كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركات شحن النفط تعزز الأمن بعد هجمات غامضة في الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت سلسلة من الهجمات على ناقلات النفط بالقرب من الخليج الفارسي التوترات بين الولايات المتحدة وايران - واثارت مخاوف بشأن سلامة احد أكثر طرق التجارة حيوية في آسيا، حيث يمر حوالي خمس النفط العالمي في اضيق نطاق له في مضيق هرمز. وقد هزت الهجمات صناعة الشحن، حيث قامت بعض الشركات البالغ عددها 2000 شركة بتشغيل سفن في المنطقة في حالة تأهب قصوى وطلبت من سفنها عبور مضيق هرمز فقط خلال ساعات النهار وبسرعة عالية.

و يأتي اتهام واشنطن بان إيران تقف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في الوقت الذي تندلع فيه التوترات بين البلدين. نشرت الولايات المتحدة حاملة غارات جوية وقاذفات قنابل الى المنطقة، واعلنت هذا الاسبوع انها سترسل 1000 جندي اضافي. تواجه القوى الاوروبية مهلة نهائية من طهران لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية - التي وصفها قادتها بانها "حرب اقتصادية" - او خروج ايران من القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015.

