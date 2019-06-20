كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيران تسقط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميسـ، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بصاروخ إيراني في المياه الدولية فوق مضيق هرمز، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها.

ذكرت محطة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة مسيرة أمريكية للتجسس في محافظة هرمزجان بجنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى أن الطائرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.

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ونقلت القناة عن بيان للحرس الثوري أن الطائرة من طراز "غلوبال هوك" ومصنوعة في الولايات المتحدة، وتم إسقاطها في منطقة كوه مبارك.