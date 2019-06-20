كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب أمريكي: عقوبات واشنطن ستدفع إيران إلى طاولة المفاوضات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عضو الكونجرس الأمريكي جو ويلسون، الأربعاء، أن النظام الإيراني يهدد الولايات المتحدة، ويتباهى بالإعلان عن هذا، مشيرا إلى أن هذه الأفعال والتهديدات علامة بلوغ النظام الإيراني مرحلة متقدمة في الإرهاب.

وتابع ويلسون خلال جلسة استماع في الكونجرس لمناقشة سبل تنويع وسائل الضغط على نظام إيران، أن عقوبات واشنطن على طهران قللت من تمويل إيران للإرهاب وأبطأت برنامجها النووي.

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وأوضح عضو الكونجرس أن العقوبات الدولية ضد إيران ستدفعها إلى طاولة المفاوضات.

وقال ويلسون إن لجوء إيران لاستهداف ناقلات النفط في الخليج العربي دليل على أن العقوبات تعمل بشكل فعال، مشيرا إلى تضرر مليشيا حزب الله إحدى أذرع إيران من تلك العقوبات.

وبالتزامن مع جلسة الاستماع داخل الكونجرس، احتشد معارضون إيرانيون داخل وخارج غرفة لجنة العلاقات الخارجية للمطالبة بأقسى عقوبات ضد طهران.