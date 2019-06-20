إصدار كتاب مترجم للأطفال عن اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت "دار ليلى للنشر والترجمة في حيفا" كتابًا جديدًا تحت عنوان "خَمْسَةُ أَصْدِقاءٍ وَقِطٌّ واحِد- قِصَّةٌ لِلْأَطْفالِ عَنِ ٱلتّعاوُنِ، وٱلشَّجاعَةِ وَنَقْصَ ٱلانْتِباه"، يتناول الكتاب بشكل شائق ومهنيّ موضوع اضطراب نقص الانتباه والتركيز مع فرط النشاط "ADHD".

ويتضمّن الكتاب قصّة مرسومة وشرحًا للأطفال والكبار عن اضطراب نقص الانتباه، وكذلك فعاليّة إبداعيّة للعمل الذاتيّ. الكتاب مترجّم عن اللغة العبريّة، أعدَّته مؤلفته د. سريت طجنسكي، خصيصًا للأطفال الذين لديهم اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط "ADHD"، ولعائلاتهم ومحيطهم الاجتماعيّ، حيث اختارت شخصيّات القصّة بناءً على تجربة الكاتبة في عملها على مدار العقدين الماضيين مع الأطفال، وعلى معرفتها كاختصاصيّة أكاديميّة في هذا المجال.

وتحكي قصة الكتاب عن خمسة أصدقاء يلتقون معًا، أحيانًا، في الحديقة، حيث يكتشفون قطًّا صغيرًا عالقًا على شجرة عالية، ويسعون لإنقاذه معًا. يختلف الأصدقاء الخمسة الواحد منهم عن الأخرى، لكن يجمعهم شيء مشترك: لدى كل واحد منهم حالة مختلفة من حالات اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة "ADHD". يجنّد كل واحد وواحدة منهم قدراته ومهاراته، بما في ذلك مهارات نقص الانتباه مع فرط النشاط "ADHD" التي تميّزه، لينقذوا القطَّ معًا بقوتهم المشتركة.

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وقالت صاحبة مركز "FUNCTION" للتشخيص والعلاج الحركيّ-الوظيفيّ، د. سريت طجنسكي، حول الكتاب: "يهمني كمعالجة ومشخِّصة حركيّة-وظيفيّة أن أساعد كلّ طفل على بناء مناعة عاطفيّة، واكتشاف القدرات الكامنة فيه وتطويرها، وتشجيع وتنمية الدافعيّة لحلّ المشاكل، وتعزيز مهاراته الاجتماعيّة، وقدرته على التعاون مع الآخرين. قبل أن نبحث عن الأدوات وطرق العلاج المناسبة لأطفالنا، علينا أولاً أن نعطي أطفالنا المفتاح لأن يثقوا بأنفسهم، ويفهموا أنفسهم بشكل أفضل ويكتشفوا القدرات والمهارات الخاصة المتوفّرة عندهم. صدور هذا الكتاب باللغة العربيّة هو أمر مفرح، لأنّه سيوفّر أداة ممتعة ومفيدة للأهل والعاملين في المجال التربويّ والعلاجيّ، وللأطفال العرب طبعًا".

كما وأنّ اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط "ADHD" هي إحدى الظواهر المنتشرة في المجال العصبيّ-النفسيّ للطفل، وهو اضطراب عصبيّ ينعكس غالبًا بصعوبات تعلّميّة، وبميلٍ لفقدان الانتباه والتركيز وعدم الترتيب. قد يؤدّي هذا الاضطراب إلى إحباط وصعوبات يمرّ فيها الطفل في مجال حياتيّ ما، أو حتى في أكثر من مجال أحيانًا، مثل الأنشطة الحركيّة، التعليميّة، الوظيفيّة والاجتماعيّة اليوميّة. يهدف الكتاب إلى تعريف الأطفال الذين لديهم اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط "ADHD"، وتعريف محيطهم على هذا الاضطراب، ومساعدتهم على التعامل معه بشكل وديّ، وعلى فهمه بطريقة أفضل.

كتاب "خَمْسَةُ أَصْدِقاءٍ وَقِطٌّ واحِد- قِصَّةٌ لِلْأَطْفالِ عَنِ ٱلتّعاوُنِ، وٱلشَّجاعَةِ وَنَقْصَ ٱلانْتِباه" من تَأليف: د. سَريت طَجَنسكي، رسوم: يوعاد شيران، النصّ بالعربيّة: إياد برغوثي، إصدار: دار ليلى للنشر والترجمة.