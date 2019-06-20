سرقة تمثال لمارلين مونرو في لوس أنجلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح مسؤولون أن شخصا تسلق عملا فنيا، طوله أكثر من طابقين، في هوليوود وسرق تمثالا للفنانة الراحلة مارلين مونرو.

وكان تمثال مونرو محاكاة وقفتها الشهيرة من فيلم "سنة حكة السنة السابعة"، الذي عرض في العام 1955، وقد فقد صباح الإثنين، من فوق برج "نساء هوليوود الأربع".

نساء هوليوود الأربعة التي كان مثبت فوقه تمثال مونرو. (أ ب)

وأفاد عضو مجلس مدينة لوس أنجلس، ميتش اوفاريل، أن شاهدا رأى شخصا يتسلق البرج الموجود في جادة الشهرة في هوليوود، ويقطع التمثال بمنشار.

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وقالت شرطة المدينة إن محققين حصلوا على بصمات أصابع من البرج.

وقد أقيم البرج عام 1994 تكريما للنساء في الأفلام، ويتضمن تماثيل لدولوريس ديل ريو، ودوروثي داندريدج، وماي ويست وآنا ماي وونغ وهن يمثلن أعمدة البناء.

مكان التمثال المسروق (أ ب)

وقد توفيت مونرو انتحارًا، واسمها الحقيقي نورما جين مورتنسون، في 1962.