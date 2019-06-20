حماس تتمسك بحق العودة باليوم العالمي للاجئين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت حركة حماس حق العودة للاجئين الفلسطينيين هي من أساسيات حقوق الإنسان، ولن يستطيع أحد أن يلغيه، أتى ذلك، في بيان صدر عن الحركة، لمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم الخميس.

وقالت حماس في بيان أصدرته في العاصمة اللبنانية بيروت: "تأتي هذه الذكرى في ظل تفاقم الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين، وتراجع كبير وتقليص للخدمات الإنسانية التي تقدمها وكالة (غوث وتشغيل اللاجئين الأممية) أونروا، في مناطق اللجوء الخمسة".

وأضافت الحركة في البيان:" وكالة أونروا معنية بشكل مباشر بتقديم الدعم للاجئين والمتمثل بتوفير الإيواء والغذاء والدواء والتعليم، وعليها أيضاً واجب استمرار تقديم الخدمات وتحسين أداء عملها في تلك المناطق لحين تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأصلية التي هجروا منها".

وطالبت حماس، الدولة اللبنانية بإصدار قوانين تسمح للاجئين الفلسطينيين في لبنان بحق التملك والعمل، وأن تتعامل مع اللاجئ الفلسطيني وفق مقاربة سياسية شاملة، وليست وفق المقاربة الأمنية فقط".

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وأكدت الحركة رفضها تعمد بعض الجهات اللبنانية تشويه صورة الفلسطيني في لبنان، من خلال بعض الخطابات العنصرية.

ويعيش نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في محافظات لبنان الخمس، بحسب إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.