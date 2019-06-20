شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مساعدات من الهلال الإماراتي لأهالي حجر الضالع والان مع التفاصيل
تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يتوزيع المساعدات في مناطق تابعة لمحافظة الضالع.
ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" "قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر قافلة مساعدات شملت سلالا غذائية لأهالي حجر في محافظة الضالع اليمنية استفاد منها 1500 أسرة.
يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة والدعم اللوجستي المستمر وحملات الاستجابة المتواصلة من قبل دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب اليمني الشقيق بمختلف المجالات التنموية والإغاثية والإنسانية.
أشرف على توزيع السلال الغذائية " الفريق التطوعي التابع للهلال الأحمر الاماراتي " بحضور اللواء علي مقبل محافظ الضالع الذي ثمن دعم دولة الإمارات المستمر للمحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية ..
مشيرا إلى أهمية هذه اللفتة الكريمة من قبل دولة الإمارات وتلمسها أوضاع غير القادرين من أبناء الضالع.
من جانبهم عبر المستفيدون من أهالي حجر عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا والتي لم تتوان عن تقديم المساعدات الغذائية التي تلبي احتياجاتهم وتعينهم على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشونها .
تجدر الإشارة إلى أن شهر مايو الماضي شهد توزيع الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 7 آلاف سلة غذائية استفاد منها 49 ألف مواطن يمني إضافة إلى حملة استجابة عاجلة شملت بجانب الإغاثة تقديم دعم إيوائي تضمن خياما وخزانات مياه إلى جانب شحنة من الأدوية والمستلزمات الصحية لمستشفى النصر العام .
كانت هذه تفاصيل خبر قافلة مساعدات من الهلال الإماراتي لأهالي حجر الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.