شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان يواصلون قصف منزل أمين محمود في تبة السلال والان مع التفاصيل
تواصل مليشيات الحشد الإخوانية، لليوم الثاني على التوالي، قصف منزل محافظ تعز السابق، أمين محمود، بالمدافع الثقيلة بذريعة استهداف المواقع الحوثية شرقي مدينة تعز وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحشد الإخوانية تستهدف بالأسلحة الثقيلة منزل أمين محمود في تبة السلال شرقي مدينة تعز، رغم أن المنزل ليس موقعها عسكرياً، والمواقع الحوثية بعيدة عن المنزل.
ووفقاً للمصدر، فإن القصف المتواصل لمليشيات الحشد على المنزل عن مربعات المعركة استمراراً لتصفية حساباتهم مع المحافظ السابق أمين أحمد محمود.
ويأتي استهداف منزل أمين أحمد محمود في تبة السلال بعد أسابيع قليلة من قيام مليشيات الحشد الإخوانية بقصف وإحراق منزله في مسقط رأسه بقرية بني الحاج بمديرية المسراخ جنوبي تعز.
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