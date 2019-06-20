شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: سقوط طائرة مسيرة للبنتاغون بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز والان مع التفاصيل

أكد مسؤول أمريكي اليوم الخميس، إسقاط طائرة أمريكية من دون طيار في المياه الدولية فوق خليج هرمز.

ونقل الصحافي العسكري لوكاس توملينسون، من شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، في حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عن المسؤول القول إنه "تم إسقاط الطائرة بصاروخ سطح جو إيراني مساء أمس الأربعاء فوق مضيق هرمز في المياه الدولية".

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ويأتي ذلك بعدما نفى المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تحليق أي درون في المنطقة، بحسب ما أفادت شبكة أن بي سي، وقال المتحدث: "لم تكن هناك طائرة أمريكية بدون طيار تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم".

ومن جهته، قال مجلس الأمن القومي الإيراني اليوم الخميس إن "المجال الجوي الإيراني خط أحمر"، مضيفاً أن "إيران ستدافع عن مجالها الجوي وحدودها بالقوة"، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية للتجسس في محافظة هرمزجان جنوب شرقي البلاد، بعدما اخترقت المجال الجوي للبلاد، وذكر أن الطائرة من طراز "جلوبال هوك" ومصنوعة في الولايات المتحدة، وتم إسقاطها في منطقة كوه مبارك.