شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم كاليفورنيا يعتذر للسكان الأصليين عن "الإبادة الجماعية" والان مع التفاصيل

اعتذر غافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية للسكان الأصليين، عن العنف والاعتداءات التي لحقت بهم على مدى تاريخ الولاية، ووصف سوء معاملتهم بـ "إبادة جماعية".

ودعا نيوسوم المنتمي للحزب الديمقراطي في أمر تنفيذي إلى تشكيل مجلس لإصدار تقرير قبل نهاية 2024 عن العلاقة التاريخية بين الولاية، والسكان الأصليين.

واعتذر نيوسوم أثناء وجوده مع زعماء قبائل في مركز كاليفورنيا للتراث الهندي، القريب من سكرامنتو عاصمة الولاية.

وقال في كلمته: "إنها تسمى إبادة جماعية، هذا ما كان.. إبادة جماعية" وأشار إلى تمويل بـ 1.3 مليون دولار من الولاية في خمسينيات القرن التاسع عشر، لدعم حملات مسلحة ضد السكان الأصليين.

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وأضاف "لا توجد كلمة أخرى لوصف الأمر، وهذه هي الطريقة التي يتعين وصفه بها في كتب التاريخ".

وشكره زعماء القبائل الذين ظهروا بصحبته أمس الثلاثاء على اعتذاره.

وقالت إريكا بينتو التي ترأس مجلس قرية غامول إنديان في مقاطعة سان دييغو: "الاستماع لكلماتك يداوي النفس، لكن الأفعال ستتحدث عن نفسها وأتطلع لسماع ورؤية المزيد منك".

وذكر مكتب الحاكم أن ولاية كاليفورنيا لم تعتذر رسمياً من قبل عن دورها في أي أذى لحق بالسكان الأصليين.