شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: تصنيف البرلمان العربي للحوثيين يستوجب عملية لهزيمة المشروع الإيراني والان مع التفاصيل

اعتبر الخبير العسكري وهيب اليوسفي تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أنه قرار يستوجب إطلاق عملية عسكرية واسعة لهزيمة الانقلاب والمشروع الإيراني لإنقاذ ملايين السكان في شمال اليمن يستخدمون كرهائن، وحولت المليشيا أرواحهم إلى ورقة لابتزاز العالم والمنظمات الدولية، وما كشفه برنامج الغذاء العالمي مؤخرا إلا جزء منه.

وحمل النقيب اليوسفي -وهو من أركان التوجيه المعنوي في قوات اللواء 35 مدرع بالجيش اليمني- المجتمع الدولي مسؤولية تعدي إرهاب الحوثي على جغرافية البلاد وتحويلها إلى منصة للصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة، والتي تهدد أمن المنطقة.

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وقال في تصريحات نشرها موقع "العين الإخبارية" لقد مارس المجتمع الدولي ضغوطا كبيرة بحق تحالف دعم الشرعية في اليمن، مستغلا الجانب الإنساني وتدخل بعملية سلام لم تكن ترتكز على أي ثقل على الأرض أو ضغط، الأمر الذي حول من اتفاق ستوكهولم إلى استراحة لإعادة تموضع سلاح إيران والمناورة والاستخفاف بتنفيذه.

وحسب المسؤول العسكري فإن الحوثيين يهاجمون اليوم أمام المجتمع الدولي والمراقبين الدوليين، واجتاحوا القرى المناهضة لهم في مناطق سيطرتهم كـ"حجور" و"الحشا" و"شرق إب" و"البيضاء" و"عمران".

وأضاف أنهم يهاجمون أيضا بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية المناطق المحررة، وقصفوا العروض العسكرية وطالت العاصمة المؤقتة عدن و"حجة" و "ومأرب" و"حضرموت" و"تعز" الخاضعة لحصار مشدد، كما لم يكن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب بمنأى عن هجماتهم، التي تستدعي جميعا تصنيفا مبكرا لهذه العصابة كجماعة إرهابية.