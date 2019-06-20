شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: الحوثي آخر لحرس إيران وتصنيف البرلمان العربي يعد انتصاراً والان مع التفاصيل

أفاد باحث بأن الحوثي وجه آخر لحرس إيران وبأن تصنيف البرلمان العربي له بأنه جماعة إرهابية يعد انتصاراً حقيقياً.

وذكر الباحث فيصل حسان أن تصنيف البرلمان العربي مليشيا الحوثي جماعة إرهابية خطوة إيجابية، تعد انتصارا حقيقيا لإرادة الشعب اليمني، وتمهيدا لمقاضاة قياداتها وداعميها الإقليميين والدوليين بتبني مشروع إرهابها في كافة دول الإقليم.

وقال حسان، في تصريحات نشرها موقع "العين الإخبارية"، - تابعه "اليمن العربي" - إن "مليشيا الحوثي وجه آخر لحرس إيران، وهي عصابة إرهابية وجماعة تماثل القاعدة وداعش، وأهدرت فرص السلام وأكدت للعالم أنها غير مؤهلة للمشاركة في تشكيل مستقبل اليمن".

ومضى بالقول "لقد عمد الحوثيون لارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين، كانت أشدها وطأة قصف وتدمير ممتلكات المزارعين البسطاء وتفخيخ منازلهم وحقولهم بالألغام الفردية المحرمة دوليا، وهي أعمال وحشية لا تقل إجراما عما تقوم به المنظمات الإرهابية الأخرى كداعش والقاعدة وأخواتها".

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تغير ديمغرافي

وذكر الخبير اليمني أن الإرهاب الحوثي امتد إلى تدمير فكر المجتمع واغتيال عقول أجياله بالتأسيس لأفكار مذهبية دخيلة عما كان سائدا في المجتمع القبلي واليمني المتمدن ككل، وضربوا التعايش وغذوا التفرقة الطبقية والفرز السلالي.

ففي معقلها الأم صعدة اعتمدت مليشيا الحوثي تغييرا ديمغرافيا عبر تهجير الأسر التي لم تتقبل أفكارهم الطائفية لتحل محلها أسر تدين بالولاء لها، وهو شبيه بما فعله حزب الله جنوب لبنان، ووصل الأمر لحد ابتزاز الأسر اليهودية في حيدان ومساومة إسرائيل بها مقابل المال، حسب حسان.

وتابع "أما على مستوى ابتلاع الدولة عند انقلابها أواخر عام 2014 ذهبت مليشيا الحوثي لتدمير المؤسسات وإحلال عناصرها بدلا عن الطواقم الوظيفية التي كانت تمتلك خبرة إدارية وقانونية وفرضتهم بقوة السلاح وحرمت طوابير طويلة جدا من أسر الموظفين من رواتبهم".

كما حول الحوثيون اليمن إلى بلد يقاتل بالوكالة عن إيران، ولم يراعِ جحيم ردة الفعل والتي لم تكن عاصفتا الحزم والأمل إلا بداية في سلسلة اجتثاث إرهابها رغم تكلفتها الباهظة على البنية التحتية.