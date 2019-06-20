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فرنسا ترسل دبلوماسيا كبيرا لإيران سعياً لخفض التوتر

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قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن أكبر مستشار دبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون توجه إلى إيران الأربعاء في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى خفض التوتر في منطقة الخليج.

وقال المسؤول مؤكداً معلومات من مصدرين دبلوماسيين: "المستشار الدبلوماسي توجه بالفعل إلى إيران يوم 19 يونيو (حزيران)... لإجراء محادثات رفيعة المستوى للإسهام في جهود خفض التوتر في المنطقة".

وسبق أن عمل الدبلوماسي إيمانويل بون في لبنان وفي إيران، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط.

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