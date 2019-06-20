شكرا لقرائتكم خبر عن مركز اللغة المهرية يستعد لإقرار نظام كتابي للغة والان مع التفاصيل

برعاية محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت وبحضور الوكيل الاول ومختار الجعفري والوكيل صالح عليان كلشات وعدد من الأكاديمين، دشن مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث يوم الاربعاء أولى فعاليات ورشة العمل العلمية بعنوان ( إنشاء وإقرار نظام كتابي للغة المهرية ) .

حيث بداءت فقرات اليوم الاول من الورشة الجلسة الافتتاحية : القران الكريم بتلاوة الاستاذ عبدالعزيز الشنفري وكلمة المركز القاها د. عامر فائل بلحاف - رئيس المركز وكلمة السلطةالقاها الاستاذ مختار الجعفري الوكيل الأول ، اهم ما حملت تلك الكلمات الشكر للحضور والعمل الجبار الذي حققه المركز وأبهر به ابناء المهرة خاصة وابناء الوطن والمهتمين بالغويات في العالم بشكل عام .

كما قدم المتحدثين جزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساهم وسعى في إنشاء هذه المركز وإعداد لهذه الورشة التي تعتبر نقلة نوعية في اللغة المهرية نحو مستقبل يحفظ لها مكانتها وعظمتها .

حيث كانت الجلسة الأولى كانت برئاسة ( الدكتور عادل معيلي عميد كلية التربية المهرة).

الاوراق التي قدمت الجلسة لأولى:

1-أبجديات العالم د. عامر فائل بلحاف – أستاذ النحو واللغة

جامعة نجران ورئيس مركز اللغة المهرٌة للدراسات والبحوث.

2- عالمية الأجدية العربية د. عبدالرزاق القوسي – باحث لغوي ومتخصص بالأبجديات العالمية المملكة العربية السعودٌة.

3- الخطوط العربية القديمة أ. خالد سعد الحريزي- بكالريوس اثار وكتابات قديمة جامعة الملك سعود الرياض .

الجلسة الثانية ( رئيس الجلسة الدكتور أنور كلشات – الأمين العام لمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث)

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الأوراق المشاركة في الجلسة الثانية:

1-الصوامت والصوائت في اللهجات المهرية مهرية نجد ومهرية الساحل دراسة تفسيرية مترجمة عن الباحثة الانجليزية البروفسور جانيت واتسون الدكتور سعيد سعد نجادان القميري نائب عميد كلية العلوم التطبيقية والانسانية المهرة والمدير التنفيذي لمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث .

2- تحليل صوتي للصوامت في لهجة قشن المهرية

أ. مشارك د. حسن عبيد عبدالله الفضلي.

نائب العميد لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي كلية الاداب جامعة حضرموت.

3-الصوامت والصوائت في لهجة هوبيوت

المهرية دراسة وصفية في ضوء علم الأصوات الحديث.

د. علي عمر منوبي أستاذ اللغة الفرنسية بجامعة نزوى

والباحث باللهجات المهرية بجامعة السوربون.

4 -واقع اللغة المهرية المعاصر وملاحظات وصفية لأصوات اللغة المهرية في وسط بادية ظفار أ. سهيل سرور قهور المهري .

الجدير بالذكر ان هذه الورشة تعتبر الاولى على مستوى الوطن ولها أهمية كبيرة في حفظ اللغة المهرية وتستمر فعاليات الورشة اليوم الخميس الموافق ٢٠ يونيو وفيها الكثير من الأشياء التي سيعرضها الأكاديمين المشاركين من اليمن والخارج .