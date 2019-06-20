ميسي ينقذ الأرجنتين من الخسارة أمام البارغواي في كوبا أميركا

2019-06-20 | 09:09
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نجح المنتخب الأرجنتيني في التعادل إيجابياً أمام نظيره باراغواي بمنافسات كوبا أميركا 2019.
عقب ذلك احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعد رجوع الحكم للـ"VAR" اثر احتسابه لمسة يد على بيريس داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة ليونيل ميسي، وتمكن ميسي من التعادل للأرجنتين من ركلة الجزاء التي سددها في الدقيقة 57.
في الدقيقة 61 قام أوتاميندي بعرقلة سانشيز من الخلف بطريقة غريبة داخل منطقة الجزاء والحكم احتسب ركلة جزاء لباراغواي نفذها جونزاليز لكن الحارس أرماني يصد الكرة ببراعة حارماً باراغواي من التقدم في النتيجة.
بذلك التعادل يرتفع رصيد باراغواي للنقطة الثانية في المركز الثاني، ويرفع منتخب الأرجنتين رصيده لنقطة في المركز الأخير بالتساوي مع قطر صاحبة المركز الثالث، وضمن منتخب كولومبيا تأهله لربع النهائي بالفعل بتصدره المجموع برصيد 6 نقاط.
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