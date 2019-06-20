شمول اصحاب العقود بحقوق التقاعد





واﺿﺎف اﻟـــﺴـــﺎﻋـــﺪي ان "اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻨـــﺤـــﺖ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻲ اﻟــــﻌــــﻘــــﻮد اﻟـــﺪاﺋـــﻤـــﺔ ﺣــﻘــﻮﻗــﺎ ﺗــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﺔ ﺑــﺤــﺴــﺐ القوانين ﻛـــﺤـــﺎل الموظفين ﻋـــﻠـــﻰ الملاك اﻟـــﺪاﺋـــﻢ"، مبينا ان "ذلك يعني ان اﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﺔ بين اﻻﺟـــــــــﻮر اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﻴـــﺔ والموظفين ﻣــــﺘــــﺴــــﺎوﻳــــﺔ". ونقلت صحيفة الصباح عن الساعدي في تصريح له ان "قرار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻮزراء ﻗــﺒــﻞ ﻋــــﺪة اﺷـــﻬـــﺮ ﺑــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ اﻻﺟــــﻮر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟــﻰ ﻋــﻘــﻮد داﺋــﻤــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼك اﻟﻮزارات اﺗﺎح ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ".واﺿﺎف اﻟـــﺴـــﺎﻋـــﺪي ان "اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻨـــﺤـــﺖ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻲ اﻟــــﻌــــﻘــــﻮد اﻟـــﺪاﺋـــﻤـــﺔ ﺣــﻘــﻮﻗــﺎ ﺗــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﺔ ﺑــﺤــﺴــﺐ القوانين ﻛـــﺤـــﺎل الموظفين ﻋـــﻠـــﻰ الملاك اﻟـــﺪاﺋـــﻢ"، مبينا ان "ذلك يعني ان اﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﺔ بين اﻻﺟـــــــــﻮر اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﻴـــﺔ والموظفين ﻣــــﺘــــﺴــــﺎوﻳــــﺔ". وتابع أن "اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺔ ﻟــﻸﺟــﻮر اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ان أﻟﻐﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣــــــﻮال اﻟــﺘــﻲ ﺑــﺬﻣــﺔ اﻷﺟـــﻴـــﺮ اﻟــﻴــﻮﻣــﻲ ﻣـــﻦ ﺗــﻮﻗــﻴــﻔــﺎت ﺗــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة الماضية".

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