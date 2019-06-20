كولومبيا تجتاز عقبة قطر وتتأهل لربع نهائي كوبا أميركا

2019-06-20 | 09:05
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فاز المنتخب الكولومبي على نظيره القطري بهدف نظيف في توقيت قاتل بمنافسات كوبا أميركا 2019، لتتأهل لربع النهائي.
وسجل المنتخب الكولومبي هدفاً في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، لكن الحكم قام بإلغائه بعد اللجوء لتقنية الـVAR لوجود تسلل على ياري مينا.
وشهدت الدقيقة 13 محاولة خطيرة من منتخب كولومبيا كاد على إثرها خاميس رودريجز أن يفتتح التسجيل لكن مرت بسلام على مرمى سعد الشيب.
وفي الدقيقة 35 كانت المحاولة الأولى لمنتخب العنابي بعد مجهود فردي من أكرم عفيف لكن التسديدة انتهت بين أيدي الحارس أوسبينا.
في الدقيقة 50 من الشوط الثاني قام الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح كولومبيا، ثم ألغاها بعد الرجوع للـVAR.
وفي الدقيقة 86 أحرز دوفان زاباتا هدف الفوز لكولومبيا، من رأسية استقرت في شباك الشيب، لتحسم المباراة بهزيمة العنابي بهدف دون رد.
بذلك تتصدر كولومبيا المجموعة بـ 6 نقاط، وتحتل قطر المركز الثالث بنقطة واحدة.
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