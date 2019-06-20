وجاء هذا التأكيد بعد أن كان الجيش الأمريكي قد نفى اختراق أي طائرة تابعة له الأجواء الإيرانية، عقب إعلان طهران إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق البلاد فجر اليوم.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي بيل أوربان إنه "لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية صباح اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوبي إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نفي الجيش.. مسؤول أمريكي يقر بإسقاط طائرة مسيرة بصاروخ إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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