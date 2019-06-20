حريق في مجمع الكليات بمنطقة باب المعظم

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل مجمع الكليات في منطقة باب المعظم وبالتحديد داخل معهد الإدارة بغرفة التدريسيين في المعهد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق بوقت قياسي"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

