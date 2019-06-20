الصليب الاحمر يعلن اكتشاف رفات بشريّة لأشخاص مفقودين من حرب الخليج

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الاكتشاف الذي تم مؤخراً لرفات عدد من الأشخاص في المثنى/ قضاء السماوة، جنوبي العراق، ممن يظن أنهم فقدوا جراء النزاع، يعطي الأمل بإعطاء بعض الأجوبة".وأوضحت أنه تم "العثور على الرفات، التي يظن بأنها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب، في موقعين دفنيين، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها السلطات العراقية والسلطات الكويتية وخبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضافت اللجنة: "استخرجت هذه الرفات بشكل كامل، وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد، لغرض استخراج الخريطة الجينية (DNA) لمطابقتها لاحقاً مع البصمة الوراثية لعوائل المفقودين في تلك الفترة، سوف تكشف التحاليل الخاصة بالأدلة الجنائية العدد التقريبي للرفات التي تم استخراجها، وسوف تقدم معلومات حول جنسيتهم".



وتابعت، أن "اكتشاف هذه الرفات جاء نتيجة للعمل الدؤوب التي قامت بها السلطات الكويتية والعراقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في كل من الكويت والعراق، وللجهود الحثيثة التي بذلت سواء في مجال جمع المعلومات وتحليلها، أو من خلال التوصل إلى شهود جدد، أو بالحصول على صور الأقمار الصناعية التي من شأنها تسهيل عمل الفرق الميدانية على الأرض".

وأشارت إلى أنه من المؤمل أن "يساعد تحديد هوية أصحاب هذه الرفات على وضع خاتمة لمعاناة عوائل وأقرباء عدد من أولئك الذين فقدوا في الحرب، وأن يجيب على الأسئلة حول ما جرى لهم".