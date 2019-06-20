إسقاط طائرة أمريكية مسيرة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز

قال مسؤول أمريكي إن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو إيراني.

يأتي هذا في وقت ترتفع فيه وتيرة التهديدات الضربات الإيرانية ضد الأهداف الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما الخليج العربي الذي شهد الأسبوع الماضي ضرب ناقلتي نفط في خليج عمان.



كما استهدفت عدة صواريخ من طراز "كاتيوشا" خلال اليومين الماضيين مواقع أمريكية في العراق من بينها قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية، ومقرات لشركات نفط أجنبية بينها شركات أمريكية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الطائرة المسيرة من طراز إم.كيو-4 سي ترايتون وتتبع البحرية الأمريكية، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة.

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وتقول شركة نورثروب جرومان المصنعة للطائرة المسيرة على موقعها الإلكتروني إن الطائرة ترايتون قادرة على التحليق لأكثر من 24 ساعة في الرحلة الواحدة على ارتفاع يزيد على 16 كيلومترا في نطاق 8200 ميل بحري.

وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أنها ستنشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط لردع أنشطة إيران المهددة للاستقرار والأمن والسلم بالمنطقة.



وفي مايو/أيار الماضي، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية استعداداتها لردع تهديدات إيرانية بمنطقة الشرق الأوسط بعدما علقت طهران بعض تعهداتها الخاصة بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

استعدادات واشنطن تمثلت في إرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى مياه الخليج العربي، وقاذفات بي -52 إلى القواعد الأمريكية في المنطقة، ونشر جديد لصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط.



