رسالة صادمة من نيمار لباريس سان جيرمان

وجّه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة صادمة إلى إدارة النادي بشأن انتقاله إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم نيمار بالانتقال إلى برشلونة في الصيف الجاري بعد الهجوم الذي شنته عليه إدارة النادي خلال الفترة الماضية، بعد موسمين فقط من رحيله عن الفريق الكتالوني.

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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن نيمار وجّه رسالة صادمة إلى إدارة النادي قال فيها: "لا أريد اللعب أكثر في باريس سان جيرمان، أريد أن أعود إلى برشلونة منزلي الذي كان يجب ألا أغادره أبدا".

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة في ذلك الحين، بعد 4 مواسم قضاها في الفريق الكتالوني.

وكانت هذه الرسالة هي السبب في الهجوم الذي شنته إدارة نادي العاصمة الفرنسية على نيمار، وهو الهجوم الذي حمل جملة: "لم يجبره أحد على الانتقال إلى باريس سان جيرمان".

وتشير بعض التقارير إلى أن برشلونة سيعرض على النادي الفرنسي الحصول على 100 مليون يورو بالإضافة إلى الفرنسيين عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي والكرواتي إيفان راكيتيتش.