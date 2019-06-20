وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ الى بيونغ يانغ

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الاعلام الصينية والكورية الشمالية في شوارع بيونغ يانغ

أفادت وسائل إعلام صينية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ وصل الخميس الى بيونغ يانغ في زيارة دولة تستمر يومين، هي الاولى لرئيس صيني الى كوريا الشمالية منذ 14 عاما.

وحطت طائرة شي، الذي ترافقه زوجته بنغ ليوان ووزير خارجيته وانغ يي ومسؤولين آخرين، الساعة 11:40 صباحا بالتوقيت المحلي (02:40 ت غ)، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.