تهديد عمدة مدينة كولونيا الألمانية بالقتل

تعرضت عمدة تلقت عمدة مدينة كولونيا الألمانية، هانريته ريكر، للتهديد بالقتل.

وأكدت الشرطة في المدينة الواقعة غربي البلاد، مساء الأربعاء، صحة تقارير أوردتها صحيفة "بيلد" وإذاعة "دبليو دي آر" عن الأمر.

وقال متحدث باسم الشرطة إن التهديد ورد بعد حادث مقتل فالتر لوبكه، رئيس مجلس مدينة كاسل في مطلع الشهر الجاري، وأضاف أنه لا يمكنه القول بوجود علاقة بين جريمة القتل والتهديد.

وأوضح المتحدث أن الجهة المختصة بشكل رئيسي في الواقعة هي مكتب مكافحة الجريمة في العاصمة برلين، إذ أن هناك تهديدات وصلت ساسة آخرين.

وحسب محطة "دبليو دي آر"، هناك العديد من التهديدات داخل ألمانيا ضد ساسة، منهم عمدة مدينة التينا، اندرياس هولشتاين.

ولم يتسن الحصول على رد من مكتب مكافحة الجريمة على هذه التقارير.

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وتعرضت ريكر وهولشتاين بالفعل لهجمات في الأعوام الماضية، ونجت ريكر من الموت بعد هجوم استهدفها في 2015 قبل انتخابها عندما طعنها يميني متطرف بسكين في عنقها.

وتعرض هولشتاين لهجوم بسكين على يد رجل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 ما سبب له إصابات في عنقه.

وعُثر على لوبكه، في 2 يونيو (حزيران) الجاري في شرفة منزله في بلدة فولفهاجن-إستا في كاسل مصابا بطلق ناري في رأسه، ولم تفلح محاولات إنعاشه، ومات بعد ذلك بفترة وجيزة، وأثبت تشريح الجثة أن لوبكه أصيب بطلق ناري من مكان قريب، إلا أن الدافع لم يعرف حتى الآن.

وقبضت السلطات الألمانية على شخص يدعى شتيفان ايه، يُشْتَبَه في ضلوعه في الجريمة ويُحتمل أنه ينتمي لليمين المتطرف، وهو ينحدر من مدينة كاسل.

ويقبع شتيفان في الحبس الاحتياطي منذ الأحد الماضي.