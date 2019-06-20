المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يستثني قطر من جولته الخليجية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الممثل الأمريكي الخاص بإيران بريان هوك، سيتوجه إلى الشرق الأوسط الأربعاء، لعقد اجتماعات في السعودية، والإمارات، وعمان، والكويت، والبحرين لبحث "العدوان الإيراني في المنطقة".
وقالت الوزارة في بيان، "سيقدم أيضاً معلومات مخابرات أمريكية إضافية عن التهديدات النشطة التي تمثلها إيران على المنطقة في الوقت الراهن".
وتابع البيان، أن هوك سيسافر في الأسبوع القادم إلى أوروبا، للاجتماع مع مسؤولين من بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا "لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بالنظام الإيراني".
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