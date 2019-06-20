طقس الغد قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس صيفي معتاد على الحوض الشرقي للمتوسّط.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية والداخلية .
السبت: غائم جزئيّاً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
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