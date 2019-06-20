طقس الغد قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس صيفي معتاد على الحوض الشرقي للمتوسّط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية والداخلية .

السبت: غائم جزئيّاً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.