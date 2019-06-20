جوزيف اسحق: نتمنى وضع حد للطريقة العشوائية التي يتصرف بها باسيل

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب ​جوزيف اسحق​ إلى أن "التعيينات على أساس المحاصصة تؤدي الى الزبائنية ويجب إعطاء الناس الفرصة لتصل على أساس الكفاءة"، مشيراً إلى أن "​القوات اللبنانية​" لا تفكر بحصة إنما تريد ان نصل الى لبنان الذي نحلم به جميعنا ونتمنى ان تستخدم آلية بالتعيينات".

وفي حديث تلفزيوني، أشار اسحق إلى أنه "للأسف، كل جهة تعمل على وضع يده على الدولة ومفاصلها وبهذه الطريقة سنصل للأسف الى دولة يتعشعش فيها الفساد ولبناء دولة فعلية يجب وضع حد لهذه الأمور"، لافتاً إلى أن "الناس تريد الشفافية لا الإدارة السيئة فأي تعيين لشخص سيء سيرتد ذلك على الناس ومصالحهم".

وأضاف: "لا زلنا نراهن على العماد ​ميشال عون​ كرئيس لجمهورية البلد ان يتدخل لتصويب الأمور"، مشيراً إلى "اننا نتمنى وضع حد للطريقة العشوائية التي يتصرف بها وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ونتمنى ان تستمر التسوية السياسية ونؤمن بها ولكن عليها ان تكون بتضافر الجهود لإيجاد الحلول لا لإحتكار الأمور والاستئثار بكل القضايا".

وتابع اسحق: "نلاحظ ان أحداً لا يهاجم باسيل إنما هو من يهاجم الجميع، والناس لا تريد المزايدات"، مشيراً إلى أنه "يُفترض ان يأخذ رئيسي الجمهورية والحكومة المبادرة لتحصين الوضع ولآلا يشعر أي طرف أنه مستبعد وإذا وصلنا ليوم رأينا ان وجودنا في الحكومة لا منفعة له فكل الطروحات واردة"، مضيفاً: "الناس بانتظار ​الوضع الاقتصادي​ وبأي لحظة قد نشهد اصطفافات وفق المواضيع و"القوات" باقية رأس حربة بالدفاع عن حقوق الناس".