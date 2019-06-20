واكيم:التعيينات الادارية ليست قالب حلوى بل هي من اهم ركائز الدولة

اشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى ان "​التسوية الرئاسية​ قامت بمبادرة من ​القوات اللبنانية​ ضمت عدة اطراف سياسية، هدفها ملء ​الفراغ الرئاسي​ والنهوض بالوطن ولم تكن حفلة تقاسم مغانم على حساب ​الدولة​"، لافتا إلى ان "​التعيينات الادارية​ ليست قالب حلوى نتقاسمه بل هي من اهم ركائز الدولة ويجب ان تتم وفق الية علمية شفافة ولن نقبل بغير ذلك".

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