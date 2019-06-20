امتحانات الثانوية العامة بفروعها الاربعة تتواصل في محافظة النبطية

تواصلت اليوم امتحانات الشهادة العامة بفروعها الاربعة في ​محافظة النبطية​ وسط تدابير للجيش و​قوى الامن الداخلي​ وتفقد سير الامتحانات في عدد من المراكز في النبطية و​مرجعيون​ رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية الاستاذ ​أكرم أبو شقرا​ وقال في تصريح له في النبطية ان الامتحانات تجري بأجواء طبيعية ولم تعترضنا اية مشاكل الى الان واي مشكلة نعالجها بسرعة ونحن نسهر على حسن سلامة الامتحانات في اطار القوانين المرعية الاجراء، ونتعاطى بمسؤولية ابوية مع المرشحين وهذه هي تعليمات معالي وزير التربية و​التعليم العالي​ الاستاذ ​اكرم شهيب​ ومدير عام الوزارة الاستاذ ​فادي يرق​، والكاميرات عامل مساعد لنجاح ​الامتحانات الرسمية​ .

ونوه بدور المراقبين والمراقبين العامين والتعاطي المسؤول للمرشحين كما نوه بدور ​الجيش​ وقوى الامن الداخلي لانجاح الامتحانات وتوفير الاستقرار في محيط مراكز الامتحانات في محافظة النبطية.