مسؤول سعودي سابق: المحققة في قضية خاشقجي لها مواقف ضد البلاد وربما تم تمويلها

أعلن عضو ​مجلس الشورى السعودي​ الأسبق محمد آل زلفة، أن "المقررة والمحققة الأممية أغنيس كالامارد، لها مواقف ضد ​السعودية​ وهدفها تنفيذ أوامر لإثارة أي شيء ضدها"، مشيراً إلى "أنني تابعت تقريرها بشتان الصحفي السعودي الراحل ​جمال خاشقجي​ والتقرير متوقع لما ستصل إليه هذه المحققة التي لا تتميز ولا تتميز ولا تتمتع بالمصداقية فهي عندها مواقف مسبقة من السعودية بكثير من القضايا وكأنها جاءتها الفرصة بطريقة أو بأخرى أو ربما بتمويل مخصوص لكي تكون المتولية في التحقيق من هذه القضية هي كررت الكلام الذي قالته ​حكومة​ ​تركيا​ وقطر ومنظمات أخرى وكرروه على مدى ثمانية أشهر فلم تأتي بجديد إلا فقط محاولة المساس بالمملكة وتصعيد القضية من جديد لخدمة وأهداف معينة، والتوقيت لمثل هذا التقرير وفي هذه الظروف بالذات هو محاولة صرف النظر عن ما تشهده المنطقة من توترات ضخمة فهذا جزء من التخفيف عن الأزمة التي وجدت ​إيران​ نفسها فيها وأيضا الأزمة التي أردوغان متورط فيها في بلاده وفي خارج بلاده في إدلب أو في غيره وأيضا قطر مأزوم والآن وحتى الآن ​قناة الجزيرة​ عطلت كل برامجها وكل قضاياهم ولم تترك منافقا أو مرتزقا في ​العالم​ إلا وما استضافته على هذه القضية، ثم ماذا هل قالت هذه ​المرأة​ أي شيء جديد".