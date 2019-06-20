مسؤول إسرائيلي: جيشنا غير مستعد لأي مواجهة محتملة مع بعض دول المنطقة

حذر المسوؤل الاسرائيلي السابق ​اللواء​ المتقاعد يتسحاق بريك من "عدم استعداد ​الجيش الإسرائيلي​ لأي مواجهة محتملة مع بعض دول المنطقة"، مؤكداً أن " إسرائيل غير مستعدة إطلاقا لسيناريو اندلاع مواجهة عسكرية مع ​سوريا​ أو مصر على وجه الخصوص".

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