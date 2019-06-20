مسؤول أميركي يؤكد سقوط طائرة مسيرة بصاروخ إيراني لكن في الأجواء الدولية

أكد مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" للانباء "سقوط ​طائرة​ مسيرة بصاروخ إيراني لكن في الأجواء الدولية".

وكان قد نفى الجيش الأميركي نفى اعلان الحرس الثوري اسقاط طائرة تجسس اميركية بعد اختراقها اجواء ايران، واكد أنه لم يرسل طائرات مسيرة فوق تلك المنطقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني اعلن إسقاط "طائرة تجسس أميركية مسيرة" من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأميركية نوثروب غرونمان) الخميس لدى اختراقها المجال الجوي للجمهورية الإسلامية، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.

وكان قد اسقط الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الايراني فجر اليوم طائرة تجسس اميركية مسيرة بعد اختراقها اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية في سواحل محافظة هرمزكان جنوب البلاد، بحسب وكالة "فارس" الايرانية.

وافادت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان اصدرته بهذا الصدد، انه وفي الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس قام الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف واسقاط طائرة تجسس اميركية من طراز "غلوبال هاوك" بعد ان اخترقت اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان.