المحكمة الجنائية تطالب السودان بتسليم البشير

دبي - بواسطة محمد فارس «الجنائية الدولية» أكدت أن البشير لا يمكنه ادعاء حصانة رئيس دولة (أ ف ب)

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس: إن الخرطوم تظل ملزمة بتسليم مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في دارفور، مطالبة المجلس العسكري في السودان بالتعاون لتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه.

وقالت بنسودا في جلسة لمجلس الأمن الدولي بنيويورك: إن البشير لا يمكنه أن يدعي حصانة رئيس دولة.

وزادت: نطالب الخرطوم بالتعاون معنا وفق القانون الدولي. وفي سياق منفصل، أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على ضرورة فتح تحقيق في مزاعم العنف ضد المدنيين في السودان، ومزاعم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين هناك. وأضافت: أنضم إلى مجلس الأمن في إدانة العنف في السودان الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 علاوة على تنفيذ اعتقالات تعسفية. وفي سياق منفصل، دعا رئيس المجلس العسكري السوداني، الأربعاء، تحالف الحرية والتغيير إلى مفاوضات غير مشروطة، بعد تعليقها إثر فض اعتصام خلف عشرات القتلى.

المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بسرعة تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة

من Dailymotion

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ونقل تليفزيون السودان عن الفريق أول عبدالفتاح البرهان: دعوتنا إلى إخوتنا في كل القوى السياسية والحرية والتغيير تعالوا إلى المفاوضات من دون أن نضع شروطًا مسبقة.

وأقر البرهان أثناء مخاطبة العاملين في المهن الطبية والصحية أن الكثير من مكتسبات الشعب السوداني كانت تذهب لغير مستحقيها، وأكد أن القوات المسلحة حينما انحازت لثورة الشعب لم يكن هدفها الاستيلاء على السلطة.

وأوضح أن الفترة الانتقالية تتضمن مهام محاسبة الفاسدين من رموز النظام السابق، واستدرك قائلا: لكن هناك صعوبات وعراقيل تواجهنا في ذلك.