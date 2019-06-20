شكرا لقرائتكم خبر عن النائب همام العادلى: الدولة وسعت برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبذل جهودا كبيرة لدعم الطبقات الفقيرة والفئات الأكثر احتياجا، وقامت بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لصالح هذه الفئات.

وأضاف "العادلى"، فى تصريحات له، أن الدولة تتعامل بجدية كبيرة فى ملف الدعم ووصوله لمستحقيه، فقامت بتنقية كشوف المستحقين للدعم ويتم استبعاد أى مواطن غير مستحق من البطاقات التموينية حتى لا يأخذ حق مواطن آخر، فهناك 70 مليون مواطن يستفيدون من الدعم التموينى، وهو رقم كبير ويحمل خزينة الدولة مبالغ كبيرة، ورغم ذلك الدولة ملتزمة بمسئوليتها تجاه المواطن وتدرك ما يعانيه المواطنون خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعرضت لها البلاد.

ودعا رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، المواطنين إلى الإبلاغ عن أى شخص غير مستحق للدعم حتى يتم فحص أوراقه، وفى حالة التأكد من عدم استحقاقه يتم استبعاده فورا.