اعتقالات ومواجهات بالضفة ومداهمة منازل عائلات أسرى بطولكرم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 8 فلسطينيين خلال مداهمات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما تم اقتحام منازل عائلات أسرى وتفتيشها في طولكرم.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 8 شبان، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال طه أحمد قطناني من مخيم عسكر، ومحيي الشحروري من الجبل الشمالي وأحمد الخباص من شارع السكة بنابلس.

بينما في محافظة رام الله اعتقلت القوات محمد خليل أبو فخيدة من رأس كركر وأحمد سهيل أبو شخيدم ورامي أبو شخيدم من قرية أبو شخيدم.

كما اعتقلت قوة من المستعربين شابين قرب مقر وزارة المالية في حي المصايف بمدينة رام الله وسط مواجهات اندلعت بالحي.

وداهمت قوات الاحتلال منازل ذوي أسرى في أماكن مختلفة من مدينة طولكرم، واستجوبت مواطنين ونكلت بهم.

وقال شهود عيان إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا ضاحية اكتابا وفتشوا منزل الأسير حسن عطا وحققوا ميدانيا مع أشقائه وعائلته.

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كما اقتحمت حي المسلخ في مخيم نور شمس واقتحمت منزل الأسير إسحاق محاميد وعزلت عائلته في غرفة واحدة وحققت مع شقيقه ميدانيا لنحو ساعتين، حيث اندلعت مواجهات في المخيم خلال الاقتحام تخللها رشق بالحجارة من قبل الشبان.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، الطفلين محمد أحمد الرجبي، وأنس أشرف طه، على حاجز أبو الريش العسكري المقام على المدخل الرئيس للبلدة القديمة، غرب المسجد الإبراهيمي.

وفي سياق آخر، اقتحم مستوطنون بلدة كفل حارس شمال سلفيت، لأداء طقوس تلمودية في مقاماتها عربية وسط أعمال عربدة للمستوطنين.

وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم، ومنعوا المواطنين من التنقل، لتأمين الحماية للمستوطنين الذين اعتادوا تدنيس المقامات العربية والإسلامية الموجودة في البلدة.

ويقتحم المستوطنون باستمرار بلدة كفل حارس، بذريعة وجود قبور يهودية فيها، في حين أنها مقامات عربية وإسلامية.