حالة الطقس: درجات الحرارة قريبة من معدلات مطلع الصيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 30 – 17، الخالصة (كريات شمونه) 33 – 19، صفد 27 – 17، طبرية 35 – 22، الناصرة 30 – 19، حيفا 29 – 22، القدس المحتلة 30 – 18، عسقلان 29 – 22، عين جدي (البحر الميت) 39 – 29، بئر السبع 34 – 19، أم رشرش (إيلات) 40 – 28.

أما يوم غد، الجمعة، هو أول يوم في فصل الصيف رسميا، فمن غير المتوقع أن يطرأ تغيير يذكر في حالة الطقس.

ويتوقع أن يكون الطقس، السبت، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون دون المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويوم الأحد يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتشتد وطأة موجة الحر.