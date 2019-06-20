شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرة مُسيرة فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني والان مع التفاصيل

أعلن مسؤول أمريكي، أن طائرة عسكرية مسيرة أسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني.

وقال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أُسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح / جو إيراني.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الطائرة المسيرة من طراز إم.كيو-4سي ترايتون وتتبع البحرية الأمريكية. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة.

وتقول شركة نورثروب جرومان المصنعة للطائرة المسيرة على موقعها الإلكتروني إن الطائرة ترايتون قادرة على التحليق لأكثر من 24 ساعة في الرحلة الواحدة على ارتفاع يزيد على 16 كيلومترا في نطاق 8200 ميل بحري.

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وكانت وكالة رويترز، ذكرت أن الحرس الثوري أعلن إسقاط طائرة أميركية مسيّرة فوق إقليم هرمزقان.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن الحرس الثوري أسقط طائرة أميركية مسيّرة حنوب البلاد.

وحسب الحرس الثوري الإيراني، فإن الطائرة الأميركية اخترقت الأجواء وتم التعامل معها.

لكن مسؤول عسكري أميركي، قال وفقاً لقناة "الحدث"، ليس لدينا طائرات مسيّرة تعمل جنوب إيران