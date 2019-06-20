شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في البيضاء والان مع التفاصيل
حرر الجيش اليمني، الأربعاء، مواقع جديدة في جبهة قانية، بمحافظة البيضاء وسط البلاد.
وتمكن الجيش اليمني، من تحرير المرتفعات الفاصلة بين منطقتي حوران، وقانية، بعد معارك ضد ميليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار، وفق موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وسيطر الجيش في المعارك، على عدد من مواقع الميليشيا المطلة على اليسبل، بمنطقة الوهبية، ووصلت إلى وادي عبل.
وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات.
وبالتزامن، قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، مواقع الميليشيا، في منطقة الشبكة، بالجبهة ذاتها، ما أدى إلى تكبيد الميليشيا خسائر في العدد والعدة.
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