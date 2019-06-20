افشال مخطط قطري لاغتيال قائد الحزام الأمني بسقطرى بايعاز من محافظها الإخواني

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شهدت محافظة سقطرى جنوبي البلاد صباح الاربعاء، الـ19 من يونيو/حزيران تظاهرات شعبية حاشدة نددت بطرد عناصر حزب التجمع اليمني للإصلاح جماعة 'الإخوان المسلمين". وتأتي هذه التظاهرات بالتزامن مع حادثة محاولة اغتيال قائد الحزام الأمني بسقطرى عصام الشزابي. ووفقا لمصادر محلية، فإن المتظاهرين استنكروا الاعمال الاجرامية التي تقوم بها مليشيات حزب الاصلاح الممول من قطر واخرها أعتداء على قائد الحزام الامني ومحاولة اغتياله. Advertisements من جانبهم، أدان ناشطون محليون استهداف قائد الحزام الأمني في سقطرى الذي أُصيب برصاص مسلحين تابعين لجماعة حزب الاصلاح. وتأتي محاولة اغتيال بعد تحريض ممنهج من قبل عصابات تابعة للإصلاح وبدعم إعلامي من قناة الجزيرة واعلام الإخوان في اليمن. هذا ولم تُعرف تفاصيل أوفى عن الواقعة حتى هذه اللحظة.. نوافيكم بتفاصيل أكثر لاحقا.

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