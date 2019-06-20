"الخليج" توضح أهمية زيارة أمير الكويت إلى العراق

أكدت صحيفة إماراتية، أن زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى العراق، زيارة تاريخية بأبعادها السياسية، ومعانيها الوطنية والقومية.. صحيح أن أمير الكويت كان زار العراق العام 2012، لكن تلك الزيارة كانت في إطار القمة العربية التي عقدت في العاصمة العراقية آنذاك، لكنها الأولى الرسمية منذ الغزو العراقي عام 1990.

ورأت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس "أن هذه الزيارة تعني أن البلدين تجاوزا تلك الأيام الكئيبة التي خيمت على علاقاتهما ..

مشيرة إلى أن الشيخ صباح الأحمد يزور العراق الآن، وقد تعافى من شرور الإرهاب تقريباً، بعدما أسقط "دويلة الخلافة"، وهو الآن يستعيد عافيته ودوره العربي شيئا فشيئاً، كما أنه يضمد الجراح الغائرة التي خلفها الاحتلال في جسده من ضرب لوحدته الوطنية، وإطلاق لخبائث الطائفية والمذهبية، وسعي للتجزئة والانفصال.

Advertisements

وأضافت أن الشيخ صباح الأحمد يحط رحاله في بغداد وقد طوت الكويت صفحة الماضي منذ سنوات، وهي تكرس واقعاً جديداً - قديماً يؤكد مبدأ الأخوة، وحسن الجوار والتعاون بين الأشقاء العرب، ويدفع بقوة نحو تطوير العلاقات في مختلف الميادين.

وأشارت إلى أن الكويت كما دأبت على دعم وتمكين العراق في تجاوز تداعيات ما تعرض له من أعمال إرهابية، ووقوفها إلى جانبه في معركة دحر الإرهاب، فإنها تقف إلى جانبه في جهود إعادة الإعمار فقد وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في فبراير الماضي اتفاقية منحة بقيمة 25 مليون دينار كويتي / 85 مليون دولار/ مع صندوق إعادة إعمار المناطق العراقية المتضررة جراء الإرهاب.

وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها صحيح أن مسؤولي البلدين تبادلا الزيارات خلال السنوات الأخيرة على مستويات مختلفة، لكن زيارة الشيخ صباح الأحمد هذه تحمل أكثر من معنى، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة على وقع التهديدات، والحشود العسكرية، والتلويح بالحرب، ما يستلزم تكثيف الاتصالات والمشاورات بين قادة البلدين اللذين يقعان في قلب هذا الصراع.