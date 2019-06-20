شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: عصابة الإخوان نهجها التآمر وتستخدمها إيران وقطر وتركيا والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة إماراتية، أن الأمة العربية في تاريخها الطويل لم تعان تهديدا أشد خطورة من عصابة " الإخوان المسلمين" العميلة، التي كان نهجها الثابت يقوم على التآمر وعدم الاعتراف بالأوطان واستخدامها من قبل أنظمة دول كالإيراني والقطري والتركي كأداة لتحقيق الأجندات، حالة سببت الكثير من التحديات المصيرية في دول عدة، والألم والموت والويلات للملايين.

وأشارت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس "إلى أنها مثل أي جماعة راديكالية تستخدم الدين أداة للاستقطاب، لم تكن تمانع من تغيير جلدها مثل أي أفعى سامة، وكانت دائماً ولاءاتها مع من تراه ممولاً وداعماً يمكن أن يساعدها على تحقيق المخطط الذي تعمل عليه، ومع مرور الوقت بات الحال أن تتبنى شعارات كل طرف فتارة تدعي الديمقراطية وثانية ضد العلمانية وثالثة تتاجر بالوطنية التي تدعيها علماً أنها لا تعترف بالأوطان أصلاً الولاء فيها للمرشد الذي قد يكون في مكان آخر تماماً.

وأضافت أن الأدهى والأخطر ما سببته " الجماعة " أنها أصل جميع الحركات الإرهابية في أغلب دول المنطقة ولم تكن يوماً تخجل من تحالفاتها التي تنتهج العنف والإرهاب والقتل والموت وسيلة واحدة لتحقيق مآربها ومآرب من تعمل لصالحهم ولاشك أن مآسي وويلات كثيرة سببتها تلك الجماعة خلال عقود طويلة، فمن مصر إلى الجزائر والسودان وليبيا واليمن وغيرها كثير، تاريخ أسود كان الدم والموت شعاره الأول.

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وتابعت اليوم ها هو العالم أجمع بأغلب دوله يدرج هذه الجماعة على قوائم الإرهاب بعد أن انفضح كل ما تقوم به وما تمتهنه من أساليب ونوايا باتت معروفة، فاستخدمت المال السياسي والترهيب وعملت على التواجد في المناطق المهمشة والتي تعاني من مستوى ثقافي متدني أو أوضاع اقتصادية بائسة لاستقطاب الذين يمكن التغرير بهم أو أصحاب العقول الضالة التي يمكن تطويعها لتكون في خدمة الأجندات وآلات قتل مغيبة.

وذكرت أنها لم تترك جريمة إلا وارتكبتها وكان تحالفها مع التنظيمات الإرهابية الموجودة في عدد من المناطق مثل "داعش والنصرة " واضحاً وجلياً وعلنياً، وهو ما يؤكد أن العالم بأشد ما يكون اليوم لإدراج هذه الجماعة على قائمة التنظيمات الإرهابية وملاحقة كل من يتورط بالانتماء إليها، وهذا يجب أن يكون على صعد كثيرة أمنية، وكذلك فكرية عبر تعرية ما تدعيه تلك الجماعة والتعريف بزيف قناعاتها وتاريخها المشين في معاداة الشعوب ومحاولات الاستيلاء على قرارها وتوجهها والعمل على مستقبلها، وكيف عادت كل من وقف ضدها أو رفض الانجراف مع دعواتها وبقي رافضاً لوجودها.

وخلصت "الوطن" في ختام افتتاحيتها إلى أن أحداث السنوات الأخيرة، بينت لجميع الشعوب وحشية وظلامية الجماعة الإرهابية الأولى في العالم، وبينت موقفاً شعبياً عربياً رافضاً لها، وكيف أنها سيرت مليشياتها وعبرت بها الحدود وتحالفت مع الأنظمة التي تتشارك معها نفس الأهداف.