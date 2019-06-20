شكرا لقرائتكم خبر عن ملياردير أمريكي يرجح انسحاب ترامب من السباق الرئاسي والان مع التفاصيل

قال المستثمر الملياردير الأمريكي، جيفري جوندلاخ، إنه من المحتمل أن ينسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل.

وقال جوندلاخ في مقابلة مع شبكة قناة "فوكس بيزنس": "لست متأكداً حتى مما إذا كان سيخوض غمار المنافسة حقاً"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرغ.

وأضاف: "إذا دخل الاقتصاد في ركود ولم يستطع (ترامب) انتشاله برفع الرسوم، فستكون أمامه فرصة ضئيلة جداً للترشح".

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وأعطى جوندلاخ مثالاً على ذلك بالرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون الذي خاض حملة انتخابية لفترة قصيرة ثم انسحب بسبب مشكلات تتعلق بالحرب.

وقال إن "ولاية ترامب الثانية سيحددها مدى نجاح أدائه الاقتصادي".

وأضاف: "طالما أن الاقتصاد لم يتعثر سيفوز ترامب بإعادة انتخابه".