شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل استشهاد جندي في مدينة شبام على أيدي مجهولين والان مع التفاصيل

قتل مسلحون مجهولون يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة الأربعاء، أحد الجنود بمدينة شبام في وادي حضرموت.

وقال شهود عيان إن مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بفتح نيران أسلحتهم على الجندي عمشان الذي يعمل حارساً لمحكمة شبام الابتدائية، قبل أن يفروا إلى جهة غير معلومة.

يشار إلى أن تلك الحادثة تعد الواقعة الثانية عقب عيد الفطر المبارك، الأمر الذي أثار استياء شعبي واسع.