أمريكا تنفي مزاعم إيران بإسقاط طائرة فوق أراضيها

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وكالاتالخميس 2019/6/20 09:35 صباحا بتوقيت أبوظبي
طائرة إم كيو-9 الأمريكية المسيرة - أرشيفية
نفى الجيش الأمريكي، الخميس، إرساله طائرة مسيرة في مهمة فوق المجال الجوي الإيراني أمس الأربعاء، بعد أن ذكر موقع إخباري تديره مليشيا الحرس الثوري الإيرانية أن طائرة أمريكية بدون طيار أسقطت فوق إقليم هرمزجان جنوبا.
وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم"، ولم يزد على ذلك.
كان الجيش الأمريكي أكد منذ أيام محاولة من جانب إيران لإسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي، كما أكد إسقاط واحدة في السادس من يونيو/حزيران من قبل مليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.
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