الان تتابع مسؤول أمريكي: ايران اسقطت طائرة عسكرية أمريكية مسيرة في المجال الجوي الدولي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365: قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس أن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح / جو إيراني.

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