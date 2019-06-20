الان تتابع مجلس الأمن القومي الإيراني: مجالنا الجوي خط أحمر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
قال مجلس الأمن القومي الإيراني صباح اليوم الخميس إن المجال الجوي الإيراني “خط أحمر”.وأضاف أن إيران ستدافع عن مجالها الجوي وحدودها “بالقوة”، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
يأتي ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم أن الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة مسيرة أمريكية للتجسس في محافظة هرمزجان بجنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى أن الطائرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.
ونقلت محطة برس تي التلفزيونية عن بيان للحرس الثوري أن الطائرة من طراز “جلوبال هوك” ومصنوعة في الولايات المتحدة، وتم إسقاطها في منطقة كوه مبارك.
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