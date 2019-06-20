الان تتابع انفجار مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي بسوق شعبية بالحديدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الحديدة (اليمن)- الخليج 365:
أفادت مصادر يمنية بانفجار مستودع أسلحة، لميليشيات الحوثي، في أحد الأحياء بمدينة الحديدة غربي البلاد، ليل الأربعاء.
وذكر مصدر عسكري في المقاومة المشتركة، أن حريقاً اندلع في سوق الحلقة للخضار بمدينة الحديدة، جراء انفجار غامض في أحد مخازن مليشيا الحوثي.
وأضاف أن انفجارات قوية صاحبت الحريق، من مخزن ذخائر تابع للمليشيا الحوثية، معتبراً أن تعمد الأخيرة تخزين الأسلحة وسط الأسواق الشعبية يكشف استهتارها بحياة المدنيين والأعيان المدنية.
ويشكل هذا الحادث دليل إضافي على أن الميليشيات الحوثية تنتهك بشكل يومي اتفاق إعادة الانتشار وسحب السلاح في الحديدة.
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