داعش يتبنى مقتل 12 جندياً نيجيرياً

قال تنظيم داعش الإرهابي الأربعاء، إنه نفذ هجوماً على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، وإن الهجوم أسفر عن مقتل 12 جندياً.

وذكر مصدر عسكري رقما أعلى للقتلى قائلاً، إن 25 جندياً قتلوا بعدما هاجم مسلحون جاءوا في شاحنات القاعدة العسكرية حوالي الساعة الخامسة والنصف عصر يوم الإثنين (1630 بتوقيت غرينتش). وقال إن القتال استمر حوالي ثلاث ساعات.

وذكر أحد سكان المنطقة أنه شاهد جثث ستة جنود.

ووقع الهجوم في بلدة غجيرم التي قال المسلحون إنهم أحرقوا ثكنتها العسكرية، ويجيء بعد هجوم مشابه على قاعدة الأسبوع الماضي وتفجيرات انتحارية أودت بحياة 30 شخصاً يوم الأحد. وتثير مثل هذه الهجمات علامات استفهام حول تأكيدات الحكومة بأنها أوشكت بالفعل على إلحاق الهزيمة بالمتمردين.

وأضاف بيان داعش "دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة لعدة ساعات وأدى الهجوم كذلك لإحراق الثكنة وتدمير دبابة و3 عربات مدرعة وآلية رباعية الدفع". ولم يرد متحدث باسم الجيش النيجيري على طلب بالتعليق.